"Поздравили" с 9 мая. В Польше посла РФ облили красной краской (видео)

Таким образом российскому дипломату напомнили о войне его страны против Украины

Посла РФ Сергея Андреева облили краской в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше на посла РФ Сергея Андреева совершено нападение во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в честь 9 мая. Российского дипломата облили красной краской. Это сделали в знак протеста против войны РФ с Украиной.

Видео нападения на посла опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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На видео можно увидеть людей с флагами Украины. После того, как посла облили краской, толпа начала скандировать "фашисты".

Вскоре посол в сопровождении полиции покинул кладбище.

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Заявление Путина 9 мая

Между тем в России празднуют так называемый "День победы". Во время своей речи Путин не объявил Украине войну, как предполагалось ранее. О начале тотальной мобилизации тоже не говорилось. Основные тезисы президента РФ были такие:

страны НАТО готовили нападение на Крым и Донбасс;

заявления Киева о необходимости получения ядерного оружия создало непосредственную угрозу РФ;

оккупанты в Украине "сражаются на своей земле";

в параде принимают участие военные преступники, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе.

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