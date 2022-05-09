Сам винен – влада Польщі відреагувала на облитого фарбою посла Росії

Громадяни України мають право на емоції щодо представників країни-агресора / Колаж "Сьогодні"
Польська влада озвучила свою позицію з приводу інциденту із послом Росії у цій країні під час покладання ним квітів на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Коротко позиція звучить так "сам винен" і, відповідно, ніхто не нестиме покарання за інцидент.
Це випливає з повідомлень міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського, опублікованих у його твітері .
Думка міністра
"Польська влада не рекомендувала російському послу покладати квіти 9 травня у Варшаві. Поліція дозволила послу благополучно залишити місце події. Збори супротивників російської агресії проти України, де кожен день вчиняється злочин геноциду, були законними. Емоції учасниць акції українок, чоловіки яких захищають батьківщину, зрозумілі", – написав польський міністр.
Натомість Росія підготувала відповідь. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Москва має намір відкликати свого посла із Польщі та вислати посла Польщі зі своєї країни.
Як святкують
- 9 травня вдень посла РФ Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на могили радянських солдатів. Російському дипломату дісталося на знак протесту проти розв'язаної війни РФ в Україні.
- У Кишиневі (Молдова) почалася бійка на проросійському мітингу на честь 9 травня після того, як у натовпі хтось крикнув "Слава Україні!"
- У Херсоні, Скадовську, Каховці, Генічеську та інших окупованих населених пунктах України російські військові також влаштували "святкування" 9 травня. Прямо зараз там проходить хода "Безсмертного полку", покладання квітів та проросійські мітинги з радянськими прапорами та піснями.