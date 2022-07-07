Секс-скандал и отставки британских министров. Лишится ли Джонсон кресла премьера и чем это грозит Украине

Борис Джонсон назначил членом парламента Кристофера Пинчера, обвиняемого в приставаниях к двум мужчинам в пьяном состоянии. Фото: коллаж "Сегодня"

Спустя месяц после того, как премьер-министра Великобританиии Бориса Джонсона едва не отправили в отставку, глава правительства снова оказался в эпицентре скандала. Сразу несколько ключевых министров и сотрудников парламента подали в отставку из-за того, что Джонсон назначил заместителем "парламентского батога" (член парламента, ответственный за партийную дисциплину) экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в пьяном дебоше и сексуальных домогательствах к мужчинам. Сайт "Сегодня" выяснил подробности скандала, а также попытался разобраться, лишится ли Джонсон премьерского кресла и как его отставка может повлиять на Украину.

Глава Минздрава и министр финансов подали в отставку

5 июля в Великобритании подали в отставку два ключевых министра. Из-за несогласия с действиями премьера Бориса Джонсона заявления на увольнение написали глава Минздрава Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак.

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", – написал Джавид в своем Twitter.

"Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", – добавил Сунак.

Секс-скандал на Пикадилли

О своей отставке чиновники заявили через несколько минут после того, как Борис Джонсон извинился за назначение членом парламента от партии Тори экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвинили в приставаниях к двум мужчинам в пьяном состоянии в частном клубе.

Напомним, 1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии сексуально домогался двоих мужчин. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

52-летний Кристофер Пинчер в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. Фото: The Sun

Позже бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд заявил, что Борис Джонсон знал о подозрении в сексуальных домогательствах в отношении Пинчера, когда нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Сам Джонсон также признал это в интервью, опубликованном незадолго до уведомлений об отставке двух министров.

Судя по всему, извинения Джонсона не смогли повлиять на решение министров. Джонсон направил благодарственные послания, адресованные Джавиду и Сунаку, в которых похвалил министров за то, что они не уклоняются "от жестких решений".

"Большое спасибо за ваше письмо с уведомлением об отставке, мне было очень жаль получить его. Нам будет очень не хватать вас", – написал он Саджиду Джавиду.

В послании Риши Сунаку Джонсон отметил, что министр "сослужил выдающуюся службу стране в наиболее трудный с точки зрения экономики момент в послевоенный период".

Как отметил политический обозреватель BBC Крис Мейсон, происходящее сейчас в правительстве Британии может обернуться его полным крахом.

"Два объявления об отставке друг за другом, причем в самых резких выражениях. Если отставки продолжатся, то Борису Джонсону будет очень, очень трудно оставаться на посту премьер-министра", – отметил Мейсон.

Новые отставки

И отставки действительно продолжились. 6 июля о своем увольнении заявил министр по делам детей и семьи Уилл Куинс. Чиновник подчеркнул, что у него "не было выбора".

"С большой грустью и сожалением сегодня утром я подал премьер-министру прошение об отставке. Я желаю своему преемнику всего хорошего – это лучшая работа в правительстве", – написал Куинс в Twitter.

Кроме того, сразу несколько политиков из Консервативной партии Великобритании решили уйти со своих постов. Как сообщает The Guardian, об отставке объявил заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами, подчеркнув, что Борис Джонсон лишился не только его поддержки, но также поддержки партии и страны.

"Вы должны уйти в отставку, я не могу служить при этом премьер-министре", – обратился он к Джонсону.

Бим Афолами: "Я не могу служить при этом премьер-министре". Фото: itv.com

В отставку также подали торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон, а также парламентские секретари Сакиб Бхатти, Джонатан Гуллис и Никола Ричардс.

Что ответил Джонсон

Сам же Джонсон, отвечая на вопрос одного из членов парламента, заявил, что он готов уйти в отставку лишь в двух случаях:

если правительство не сможет продолжать эффективно выполнять работу;

если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

По словам премьера, сегодня он имеет "колоссальное большинство", в связи с чем он готов продолжать работу.

Борис Джонсон сегодня имеет "колоссальное большинство", в связи с чем он готов продолжать работу. Фото: politico.eu

Шаткое положение британского премьера

Всего месяц назад депутаты-консерваторы голосовали по вопросу о вынесении вотума недоверия Джонсону. Поводом для голосования стал "Патигейт" – политический скандал из-за вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ковидного локдауна в 2020 году. Британские руководители, включая Джонсона, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

Тогда Джонсон сохранил пост премьер-министра, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев, однако сейчас, похоже, что под главой правительства снова зашаталось должностное кресло.

Политолог Игорь Петренко отмечает, что после всех этих скандалов положение Джонсона действительно шаткое, однако его не смогут отправить в отставку в ближайший год.

"Месяц назад Джонсон относительно успешно прошел голосование и сегодня имеет годовой иммунитет от отставки. Уволиться он может только по собственному желанию", – объясняет "Сегодня" политолог.

Петренко отмечает, что несмотря на то, что у Джонсона есть определенная поддержка коллег в правительстве и парламенте, в то же время существует и большое количество оппонентов.

"Даже внутри одной партии существуют различные группы влияния, некоторые из которых хотели бы посадить в кресло Джонсона своего премьера", – говорит эксперт.

Поэтому, по словам Петренко, конкурирующие с Джонсоном политики, пытаются найти любой повод, чтобы раскачать ситуацию и поднять тему отставки Джонсона.

"Внутри страны также не совсем спокойно. Ковид и война в Украине привели к тому, что в Британии, как и во всей Европе, ухудшилась экономическая ситуация, снизился уровень благосостояния граждан. Это также не может не отразиться на правительстве, недоверие к которому растет. Акцентирование внимания на скандалах дополнительно подстегивает недовольных", – говорит Петренко.

Чего ждать Украине, если Джонсона все же "уйдут"

По словам политолога, если Джонсон все же уйдет в отставку, хотя об этом рано говорить в ближайшие полгода-год, помощь Великобритании может слегка замедлиться, однако глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет.

"Джонсон – большой друг Украины, это факт. Но подход в поддержке нашей страны обусловлен не только личностью самого Джонсона. Это целенаправленная политика Великобритании. Даже если его пост займет новый премьер, для нас это в целом принципиально ничего не изменит. Да, новый глава правительства, возможно, начнет чуть меньше уделять внимание Украине, пока будет нарабатывать себе авторитет в глазах своих граждан, однако Украина все же очень важна для Великобритании в ее долгоиграющем плане возвращения своего мирового могущества и лидерских позиций в Европе", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Джонсон – большой друг Украины, это факт". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе.

Также мы информировали, что невероятная помощь, которую оказывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воюющей Украине, оценена высоким статусом почетного гражданина Одессы.