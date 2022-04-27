Северная Корея решила увеличить свой ядерный арсенал – СМИ

Ким Чен Ын показал межконтинентальные баллистические ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет ускорить разработку ядерного арсенала своей страны, наблюдая за масштабным военным парадом, на котором демонстрировались межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Об этом сообщает Reuters.

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Так, парад прошел в понедельник вечером во время празднования 90-летия вооруженных сил Северной Кореи/

Недавно Пхеньян (ред. – столица КНДР) активизировал испытания оружия и демонстрацию военной мощи, поскольку переговоры о денуклеаризации с Соединенными Штатами зашли в тупик, а к власти в Южной Корее пришла новая консервативная администрация.

"Ядерные силы нашей республики должны быть полностью готовы к выполнению своей ответственной миссии и в любое время привести в действие свои уникальные средства сдерживания", — сказал Ким.

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Северная Корея заказала испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея впервые успешно испытала тяжелую баллистическую ракету Hwasong-17. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын.

Сообщается, что она взлетела и рухнула у берегов Японии.

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