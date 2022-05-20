Шансы РФ уменьшаются. Латынина рассказала, когда Путин попросит переговоры с Украиной

Путин абсолютно неадекватно представлял положение России. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин попытается активизировать переговоры с Украиной в ближайшее время. Такую уверенность высказала российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая Юлия Латынина в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

По мнению Латыниной, переговоры были нужны с самого начала, но они были "фейковыми" и показали свою недоговороспособность с российской стороны.

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"Российская сторона обладала неадекватным преставлением о могуществе своих вооруженных сил, о точности своих ракет, а также о количестве денег, потраченных в Украине на пятую колонну и эффективности пятой колонны. Владимир Путин абсолютно неадекватно представлял свое собственное положение и, как следствие, что Россия может требовать от Украины", – отметила она.

Журналистка уверена, что после того, как найдется некий "храбрый человек", который проинформирует Путина о реальной ситуации, президент России сам попросит переговоры с Украиной.

"Когда Путин попытается активизировать эти переговоры всерьез, а этот момент быстро приближается, то теперь все будет зависеть не столько от позиции Украины, сколько от позиции Запада, Америки. Приняли ли они решение вести войну до того момента, когда Путин лишится власти или до того момента, когда Путин будет загнан обратно в рамки России и не сможет бомбить ничего, кроме Воронежа?" – говорит Латынина.

По ее словам, шансы на принятие второго варианта решения уменьшаются с каждым днем, так как в Америке решили, что Путин представляет собой стратегическую опасность.

"Если начнут останавливать Украину со словами: "дайте Путину сохранить лицо", тогда Украине придется всерьез договариваться, а если решат, что с Путиным, как с угрозой, нужно бороться стратегически, то и договариваться не придется", – подытожила Латынина.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 07:25:

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II – он потеряет власть и, возможно, свою жизнь.

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