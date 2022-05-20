Шанси РФ зменшуються. Латиніна розповіла, коли Путін попросить переговори з Україною

Путін абсолютно неадекватно представляв положення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін спробує активізувати переговори з Україною найближчим часом. Таку впевненість висловила російська журналістка, письменниця, теле- та радіоведуча Юлія Латиніна в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

На думку Латиніної, переговори були потрібні від початку, але вони були "фейковими" та показали свою недоговороспроможність з російського боку.

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"Російська сторона мала неадекватне уявлення про могутність своїх збройних сил, про точність своїх ракет, а також про кількість грошей, витрачених в Україні на п'яту колону та ефективність п'ятої колони. Володимир Путін абсолютно неадекватно представляв своє власне становище і, як наслідок, що Росія може вимагати від України", – зазначила вона.

Журналістка впевнена, що після того, як знайдеться якась "хоробра людина", яка проінформує Путіна про реальну ситуацію, президент Росії сам попросить переговори з Україною.

"Коли Путін спробує активізувати ці переговори всерйоз, а цей момент швидко наближається, то тепер усе залежатиме не так від позиції України, як від позиції Заходу, Америки. Чи ухвалили вони рішення вести війну до того моменту, коли Путін позбавиться влади або до того моменту, коли Путін буде загнаний назад у рамки Росії та не зможе бомбити нічого, крім Воронежа?" – каже Латиніна.

За її словами, шанси на ухвалення другого варіанту рішення зменшуються з кожним днем, оскільки в Америці вирішили, що Путін є стратегічною небезпекою.

"Якщо почнуть зупиняти Україну зі словами: "дайте Путіну зберегти обличчя", тоді Україні доведеться всерйоз домовлятися, а якщо вирішать, що з Путіним, як із загрозою, треба боротися стратегічно, то й домовлятися не доведеться", – підсумувала Латиніна.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 07:25:

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи II – він втратить владу і, можливо, своє життя.

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