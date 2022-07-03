Шойгу в отставку! Жители Белгорода в панике от ночных взрывов (фото)

Белгородцы потребовали Шойгу отправить в отставку из-за новых взрывов. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Так, многие жители Белгорода начали писать в чатах, что слышали громкие взрывы в разных районах. У россиян началась паника:

"Пи*дец, я только легла"

"Опять взрывы"

"У людей паника"

"Пять раз, аж попросыпались всеми соседями и повыскакивали на балкон"

Некоторые предложили министру обороны России Сергею Шойгу пойти в отставку:

"Шойгу в отставку", – пишут в Сети.

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Также россияне уже думают, куда прятаться в случае бомбежки:

"Подвал, если бомбежка"

"Ну или покидать город, если прорыв и могут в окно постучать"

"Не вариант, подвалы многоэтажек = братская могила"

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Кроме того, белгородцы уже нашли связь между обстрелами "сбитой" ракетой и делами губернатора области:

Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

К слову, этот город страны-агрессора находится в 60 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгороде прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

Первые подробности ночных взрывов в Белгороде от телеведущего Алексея Бурлакова: очередная провокация российской пропаганды, жители Белгорода в шоке, подозрительные выводы губернатора области – детали в видео.