Шойгу в отставку! Жители Белгорода в панике от ночных взрывов (фото)

Белгородцы потребовали Шойгу отправить в отставку из-за новых взрывов. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Об этом сообщает "Сегодня".
Так, многие жители Белгорода начали писать в чатах, что слышали громкие взрывы в разных районах. У россиян началась паника:
- "Пи*дец, я только легла"
- "Опять взрывы"
- "У людей паника"
- "Пять раз, аж попросыпались всеми соседями и повыскакивали на балкон"
Некоторые предложили министру обороны России Сергею Шойгу пойти в отставку:
- "Шойгу в отставку", – пишут в Сети.
Также россияне уже думают, куда прятаться в случае бомбежки:
- "Подвал, если бомбежка"
- "Ну или покидать город, если прорыв и могут в окно постучать"
- "Не вариант, подвалы многоэтажек = братская могила"
Кроме того, белгородцы уже нашли связь между обстрелами "сбитой" ракетой и делами губернатора области:
Взрывы в Белгороде
В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".
"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.
Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.
К слову, этот город страны-агрессора находится в 60 км от украинской границы.
Позже выяснилось, что в Белгороде прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.
Первые подробности ночных взрывов в Белгороде от телеведущего Алексея Бурлакова: очередная провокация российской пропаганды, жители Белгорода в шоке, подозрительные выводы губернатора области – детали в видео.