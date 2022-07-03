Шойгу у відставку! Жителі Бєлгорода в паніці від нічних вибухів (фото)

Бєлгородці вимагають Шойгу відправити у відставку через нові вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Так, більшість жителів Бєлгорода почали писати в чатах, що чули гучні вибухи у різних районах. У росіян почалася паніка:

"Пі*дець, я тільки лягла"

"Знову вибухи"

"У людей паніка"

"П'ять разів, аж попрокидалися всіма сусідами і вискочили на балкон"

Дехто запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу піти у відставку:

"Шойгу у відставку", – пишуть у Мережі.

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Також росіяни вже думають, куди ховатися у разі бомбардування:

"Підвал, якщо бомбардування"

"Ну чи залишати місто, якщо прорив і можуть у вікно постукати"

"Не варіант, підвали багатоповерхівок = братська могила"

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Крім того, бєлгородці вже знайшли зв'язок між обстрілами "збитою" ракетою та справами губернатора області:

Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

До речі, це місто країни-агресора розташоване за 60 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що у Бєлгороді прилетіла російська ракета. Так, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таким чином, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Перші подробиці нічних вибухів у Бєлгороді від телеведучого Олексія Бурлакова: чергова провокація російської пропаганди, жителі Бєлгорода шоковані, підозрілі висновки губернатора області – деталі у відео.