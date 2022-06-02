Симоньян выдала циничные двойные стандарты про Донбасс

Симоньян считает, что Россия отлично ведет себя на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян на одном из российских ток-шоу заявила, что Украина "насиловала" Донбасс все годы своей независимости, а Россия просто хочет забрать себе русскоязычных людей — и поэтому устроила войну, ровняя тот самый Донбасс с землей и убивая украинцев. Она отвечала на вопрос одного из гостей, что должно произойти, чтобы Россия прекратила войну.
"Тогда, когда те, кто нам рад, будут иметь возможность, как они хотят, жить с нами в одной стране. Когда вы перестанете пытаться их насильно уложить с собой в постель. Они не хотят быть с вами. Понимаете, изнасилование к добру не приводит. Брак, построенный на изнасиловании, вряд ли может быть счастливым. Вот когда вы перестанете их бомбить и отпустите их. Отпустите их, что вы их мучаете, вы не смогли уговорить. Ваши ухаживания 30 летние не привели к тому, что вас полюбили, потому что так не ухаживают", — заявила пропутинская пропагандистка.
Грозят ядерным ударом
Ранее коллега Симоньян — Владимир Соловьев — в очередной раз начал угрожать Западу, что Россия может нанести ядерный удар. На этот раз угроза касалась стратегического оружия.
Так он ответил на колонку американского президента для The New York Times с заголовком: "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине". Эта колонка вызвала у Соловьева ярость.
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