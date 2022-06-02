Симоньян видала цинічні подвійні стандарти про Донбас

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Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян на одному з російських ток-шоу заявила, що Україна "насилувала" Донбас усі роки своєї незалежності, а Росія просто хоче забрати собі російськомовних людей — і тому влаштувала війну, рівняючи цей Донбас із землею і вбиваючи українців. Вона відповідала на запитання одного з гостей, що має статися, щоб Росія припинила війну.
"Тоді, коли ті, хто нам радий, матимуть можливість, як вони хочуть, жити з нами в одній країні. Коли ви перестанете намагатися їх насильно вкласти з собою в ліжко. Вони не хочуть бути з вами. Розумієте, зґвалтування до добра не доводить. Шлюб, побудований на зґвалтуванні, навряд чи може бути щасливим. Ось коли ви перестанете їх бомбити і відпустите їх. Відпустіть їх, що ви їх мучите, ви не змогли вмовити. Тому що так не залицяються", — заявила пропутинська пропагандистка.
Погрожують ядерним ударом
Раніше колега Симоньян — Володимир Соловйов — вкотре почав погрожувати Заходу, що Росія може завдати ядерного удару. Цього разу загроза стосувалася стратегічної зброї.
Так він відповів на колонку американського президента для The New York Times із заголовком: "Що Америка буде і чого не робитиме в Україні". Ця колонка викликала в Соловйова лють.
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