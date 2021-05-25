Сломан нос, пудра на лице. Отец Протасевича не верит видео с сыном

Дмитрий Протасевич и Светлана Тихановская считают, что задержанного в Минске экс-главреда NEXTA пытали, после чего загримировали

Роман Протасевич. Фото: коллаж "Сегодня"

Заявление, записанное задержанным в Минске белорусским журналистом и оппозиционным активистом Романом Протасевичем, не могло быть сделано по доброй воле – его вынудили признать свою вину.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Левицкая.

Видео с Протасевичем было опубликовано провластными СМИ Беларуси вскоре после того, как мать Романа забила тревогу. Женщина заявила, что ее сын находится в критическом состоянии в больнице.

Видео: Сегодня

На снятых кадрах Протасевич уверяет, что он находится в СИЗО и что с ним все в порядке. Вот только спокойному, на первый взгляд, поведению Романа не верят ни пользователи соцсетей, ни его родные.

Его отец Дмитрий Протасевич предполагает, что сына избивали, и причем сильно.

"Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, он очень нервничает. Это видно. Скорее всего, у него сломан нос, потому что несколько изменена форма, видно большие следы пудры на передней части. У него левая сторона вся запудрена, есть припухлость на левой стороне", – утверждает отец активиста.

Выдала "спектакль" и пачка с сигаретами – как утверждает отец, Роман такие не курит.

То, что Романа подвергали пыткам, предполагает и оппозиционный лидер Светлана Тихановская.

"Ясно, что его били, и он под давлением. Нет сомнения, что его могли подвергать пыткам", – говорит она.

Подруга Романа Протасевича София Сапега сейчас находится в центре изоляции правонарушителей "Окрестина". Адвокат встретиться с ней пока не смог, не могут связаться и родственники: перед задержанием дочь хотела послать матери сообщение. Но успела написать одно лишь слово – "мама".