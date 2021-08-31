Словакия прекращает вакцинацию от COVID-19 российским "Спутник V"

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В Словакии заявили о прекращении иммунизации российской вакциной "Спутник V". Сегодня, 31 августа, крайний срок, когда граждане могут получить прививку именно этим препаратом.

Об этом сообщает Aktuality.Sk.

"Это последний день, когда можно получить вторую дозу этой вакцины", – говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с истечением срока годности этой вакцины.

Как сообщил представитель Минздрава Словакии, сегодня на вакцинацию второй дозой вакцины "Спутник V" ожидали 6 граждан.

По последним данным, всего в стране сделано 37 021 прививка этой вакциной.

Всего этими препаратами вакцинировали чуть более 18 500 человек.

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Вакцина "Спутник V"

Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата

Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь президент Владимир Зеленский четко заявлял, что в Украине российской вакцины не будет.

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