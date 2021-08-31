Словаччина припиняє вакцинацію від COVID-19 російським "Супутник V"

У Словаччині 31 серпня закінчується вакцинація російською вакциною "Супутник V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Словаччині заявили про припинення імунізації російською вакциною "Супутник V". Сьогодні, 31 серпня, крайній строк, коли громадяни можуть отримати щеплення саме цим препаратом.

Про це повідомляє Aktuality.Sk.

"Це останній день, коли можна отримати другу дозу цієї вакцини", – йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, таке рішення було прийнято у зв'язку із закінченням терміну придатності цієї вакцини.

Як повідомив представник МОЗ Словаччини, сьогодні на вакцинацію другою дозою вакцини "Спутник V" очікували 6 громадян.

За останніми даними, всього в країні зроблено 37 021 щеплення цією вакциною.

Загалом нею вакцинували о трохи більше ніж 18 500 осіб.

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Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

У свою чергу президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що в Україні російської вакцини не буде.

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