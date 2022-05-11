"Смерть кацапам". В Сибири началась рельсовая война

Россияне остановили поезд в Иркутской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В России недовольные режимом граждане начали останавливать поезда. Так, обычная проволока и пару листов бумаги с необычными записями смогли остановить поезд в Иркутской области. Об этом сообщает российское издание Baza.

Метод называется закорачивание рельсовой цепи — натянутая проволока замыкает автоматику, железнодорожный путь становится "занятым", поезд останавливается. Состав, следовавший по перегону Большой Луг — Гончарово, ночью затормозил после наезда на такую проволоку.

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Выйдя из локомотива, кроме проволоки машинист увидел несколько тетрадных листов с пожеланиями смерти россиянам и другими подобными надписями, в частности, "Свободу Сибири". Убрав проволоку и собрав записки, машинист продолжил путь. Неизвестного, натянувшего проволоку и разбросавшего листы, ищут.

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Протестное движение в России

В РФ начало действовать движение "Легион свободной России", его участники не поддерживают развязанную Владимиром Путиным войну и пытаются препятствовать ведению боевых действий против Украины.

Участники "Легиона свободы" жгут военкоматы, полицейские авто и т. д. Все это делается самими россиянами, которые настроены против режима Путина.

В России также возникло движение на железной дороге, которое пытается препятствовать передвижению российских военных в Беларусь.

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