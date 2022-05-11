"Смерть кацапам". У Сибіру почалася рейкова війна

Росіяни зупинили поїзд в Іркутській області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії незадоволені режимом громадяни почали зупиняти поїзди. Так, звичайний дріт і кілька аркушів паперу з незвичайними записами змогли зупинити поїзд в Іркутській області. Про це повідомляє російське видання Baza.

Метод називається закорочування рейкового ланцюга — натягнутий дріт замикає автоматику, залізнична колія стає "зайнятою", поїзд зупиняється. Потяг, що прямував перегоном Великий Луг — Гончарово, вночі загальмував після наїзду на такий дріт.

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Вийшовши з локомотива, крім дроту машиніст побачив кілька листів зошита з побажаннями смерті росіянам та іншими подібними написами, зокрема, "Свободу Сибіру". Забравши дріт і зібравши записки, машиніст продовжив шлях. Невідомого, що натягнув дріт і розкидав листи, шукають.

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Протестний рух у Росії

У РФ почав діяти рух "Легіон вільної Росії", його учасники не підтримують розв'язану Володимиром Путіним війну та намагаються перешкоджати веденню бойових дій проти України.

Учасники "Легіону свободи" палять військкомати, поліцейські авто тощо. Все це робиться самими росіянами, які налаштовані проти режиму Путіна.

У Росії також виник рух на залізниці, який намагається перешкоджати пересуванню російських військових до Білорусі.

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