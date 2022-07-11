СМИ узнали, когда в Британии объявят имя нового премьера

Премьер-министра выберут осенью/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Консервативная партия объявит имя нового премьер-министра Великобритании 5 сентября. Это произойдет после голосования среди членов партии.

Об этом сообщает Reuters.

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Будет несколько этапов голосования за очередное лидерство среди британских депутатов. После этого 5 сентября Консервативная партия выберет победителя из двух кандидатов.

Уход Джонсона

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он оставил кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников. Подробнее о скандале, который стал поводом для отставки Джонсона, уже рассказывал сайт "Сегодня".

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон обратился к Зеленскому после заявления об отставке. Также мы писали, что может изменить для Украины отставка Джонсона.