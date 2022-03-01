Смотреть можно, купить нельзя – новая реальность у покупателей Apple в России

Apple открыл офис в Украине. Коллаж "Сегодня"

В России прекратилась продажа техники компании Apple, которую ранее попросил заблокировать Apple Store для россиян министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Сам товар популярного бренда все еще имеется в наличии в российских интернет-магазинах. Однако функция "добавить в корзину" отключена.

Эффект от санкций