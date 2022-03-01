Дивитись можна, купити не можна – нова реальність у покупців Apple у Росії

Apple відкрив. Коллаж "Сьогодні"

У Росії припинився продаж техніки компанії Apple, яку раніше попросив заблокувати Apple Store для росіян міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Сам товар популярного бренду все ще є в російських інтернет-магазинах. Однак функція "додати до корзини" вимкнена.

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