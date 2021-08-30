Сносящие все потоки и сорванные крыши: ураган "Ида" накрыл США (видео)

Ураган "Ида" принес разрушения в Луизиану / Фото: Коллаж: Сегодня

До Соединенных Штатов добрался мощный ураган Ида скорость ветра в котором может составлять до 240 км/час. Он уже привел к сильному затоплению и разрушениям в штате Луизиана, но местные власти готовятся к еще более печальным последствиям.

Об этом сообщает New York Times.

На видео, публикуемых в Сети в последние часы, видно как вода сносит все на своем пути и затапливает помещения, а ветер буквально сносит крыши с домов.

Ураган заставил сотни тысяч людей с трудом эвакуироваться, в то же время еще множество людей укрепляют свои дома, оставаясь на месте.

Как отмечает NYT, сила и траектория урагана представляют собой двойную угрозу для региона. Опасаются, что ливневые воды вызовут нагрузку на дамбы, насосы и другие средства защиты от ураганов, которые были усилены вокруг Нового Орлеана после урагана Катрина, который 16 лет назад привел к страшным разрушениям в Луизиане и из-за которого погибли почти 2000 человек.

"Нет никаких сомнений в том, что ближайшие дни и недели будут чрезвычайно сложными для нашего штата, и многие люди подвергнуться таким испытаниям, которые невозможно даже представить", – Заявил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции в воскресенье.

После того как ураган обрушился на берег Луизианы, появились сообщения о сильных ветрах и сорванных с домов крыш в частности в городке Гранд-Айл.

Метеорологи предупредили, что Ида может обрушить штормовые волны на обширную территорию региона, от Порт-Фуршон на северо-востоке до Оушен-Спрингс в штате Миссисипи. В некоторых местах вода может достигать более 4 метров над уровнем прилива.