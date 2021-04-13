Снова тромбы: США могут отказаться от вакцины Johnson & Johnson

На 6,8 млн введенных доз вакцины обнаружили лишь шесть "редких и сложных" случаев тромбоза – этого оказалось достаточно

Из-за случаев обнаружения кровяных тромбов у людей, которые приняли вакцину от коронавируса Johnson & Johnson, американские регуляторы рекомендуют приостановить использование этого препарата.

Об этом говорится в совместном заявлении Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

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По их данным, после введения 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson в США обнаружили шесть случаев образования "редких и сложных" случаев тромбоза.

То есть, тромбы образовались у 0,000001% пациентов. Все пострадавшие – женщины в возрасте 18-48 лет, а симптомы побочных эффектов проявились у них через 6-13 дней после вакцинации.

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На этом фоне 14 апреля будет созвано заседание Консультативного комитета CDC по практике иммунизации, на котором будет оценена потенциальная значимость таких случаев. В FDA тоже рассматривают информацию о тромбозе у вакцинированных.

"Пока этот процесс не будет завершен, мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины в качестве меры предосторожности", – заявляют заместитель директора CDC Анна Шухат и директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс..

Напомним, что ранее похожие побочные эффекты были обнаружены у вакцины AstraZeneca. Это официально подтвердило Европейское агентство лекарственных средств, однако причина такой связи остается до конца не ясной.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отметила высокую эффективность этого препарата против новых мутаций коронавируса.

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