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США одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

28 февраля, 01:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцина Janssen одобрена для экстренного применения

Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Соединенных Штатов одобрило вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson к экстренному применению.

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Об этом говорится в заявлении на сайте медицинского регулятора США.

FDA разрешило вакцинировать препаратом Janssen в США людей в возрасте 18 лет и старше.

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"После тщательного анализа данных ученые и врачи FDA определили, что вакцина соответствует нашим ожиданиям в отношении безопасности и эффективности, необходимых для разрешения вакцины для экстренного использования", – заявил представитель регулятора Питер Маркс.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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