США схвалили вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) Сполучених Штатів схвалило вакцину від COVID-19 компанії Johnson & Johnson для екстреного застосування.

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Про це йдеться в заяві на сайті медичного регулятора США.

FDA дозволило вакцинувати препаратом Janssen Pharmaceutica (підрозділ концерну Johnson & Johnson) людей віком 18 років і старше.

"Після ретельного аналізу даних учені і лікарі FDA визначили, що вакцина відповідає нашим очікуванням стосовно безпеки та ефективності, необхідних для дозволу вакцини для екстреного використання", – заявив представник регулятора Пітер Маркс.

Згідно із заявою FDA, відомі потенційні переваги вакцини переважають над відомими потенційними ризиками.

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Вакцина, розроблена Johnson & Johnson – третій препарат, схвалений для вакцинації від коронавірусу в США. Раніше FDA видало дозволи вакцинам компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

Нагадаємо, цього тижня експерти заявили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson за легкомго перебігу захворювання становить 66,1%, а за важкого – 85%.

Ми також повідомляли, що більш ніж за місяць американці отримали понад 50 млн доз вакцини, що випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів.

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