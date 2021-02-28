Русский
$ 27,93
34,15
  1. Світові новини
  2. США

США схвалили вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

28 лютого, 01:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вакцина схвалена для екстреного застосування

Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) Сполучених Штатів схвалило вакцину від COVID-19 компанії Johnson & Johnson для екстреного застосування.

Реклама

Про це йдеться в заяві на сайті медичного регулятора США.

FDA дозволило вакцинувати препаратом Janssen Pharmaceutica (підрозділ концерну Johnson & Johnson) людей віком 18 років і старше.

"Після ретельного аналізу даних учені і лікарі FDA визначили, що вакцина відповідає нашим очікуванням стосовно безпеки та ефективності, необхідних для дозволу вакцини для екстреного використання", – заявив представник регулятора Пітер Маркс.

Згідно із заявою FDA, відомі потенційні переваги вакцини переважають над відомими потенційними ризиками.

В тренді
Як прогнози фантастів стимулюють творчу фантазію вчених (рос.)
Реклама

Вакцина, розроблена Johnson & Johnson – третій препарат, схвалений для вакцинації від коронавірусу в США. Раніше FDA видало дозволи вакцинам компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

Нагадаємо, цього тижня експерти заявили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson за легкомго перебігу захворювання становить 66,1%, а за важкого – 85%.

Ми також повідомляли, що більш ніж за місяць американці отримали понад 50 млн доз вакцини, що випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США вакцина коронавірус Johnson & Johnson
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)
Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалюти
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалютиКриптовалюта
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти