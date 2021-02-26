50 млн доз більш ніж за місяць: у США активно вакцинують від COVID-19 (фото)

Більш ніж за місяць американці отримали понад 50 млн доз вакцини, що випереджає графік населення вакцинації на кілька тижнів.

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Про це заявив президент США Джо Байден, передає CNN.

Він поставив перед собою мету: вакцинувати 100 млн американців за 100 днів свого президентства.

"Сьогодні я тут, щоб доповісти, що ми вже на півдорозі. 50 мільйонів щеплень лише за 37 днів відтоді, як я став президентом. Це на кілька тижнів випереджає графік, навіть з урахуванням невдач, з якими ми зіткнулися під час недавніх зимових штормів", – заявив Байден.

За його словами, незважаючи на вакцинацію, люди повинні продовжувати дотримуватися запобіжних заходів.

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Нагадаємо, Джо Байден направив повідомлення Конгресу про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні через пандемію COVID-19 ще на рік з 1 березня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що 22 лютого Джо Байден оголосив в країні п'ятиденний траур в пам'ять про більш ніж 500 тис. американців, які померли від ускладнень COVID-19.

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