У США оголосили п'ятиденний траур за жертвами COVID-19

У країні від коронавируса померло понад півмільйона людина

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив у країні п'ятиденний траур на пам'ять про понад 500 тис. американців, які померли від ускладнень COVID-19. Він також закликав вшанувати їх хвилиною мовчання в понеділок, 22 лютого.

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Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні у нас справді похмурий день – загинули 500 071 людина. За рік від цієї пандемії загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни, Другої світової війни і війни у В'єтнамі разом узятих", – заявив Байден.

Він також наказав, щоб усі прапори на державних і військових об'єктах були приспущені протягом наступних п'яти днів.

Байден закликав американців зберігати пильність у боротьбі з пандемією, продовжуючи носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання, а також вакцинуватися.

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"Ми повинні покласти край політиці дезінформації, яка розділила родини, спільноту і країну. Це вже вартувало занадто багато життів", – підкреслив президент.

Нагадаємо, з початку пандемії у світі виявлено понад 111 мільйонів заражень коронавірусом.

Ми також повідомляли, що, за прогнозом медексперта з США, до квітня COVID-19 може "в основному зникнути" у країні, оскільки з січня кількість щоденних інфікувань знизилася на 77%.

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