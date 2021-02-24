США продовжили на рік режим НС через COVID-19

Президент Сполучених Штатів Джо Байден направив повідомлення Конгресу про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні через пандемію COVID-19 ще на рік з 1 березня 2021 року.

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Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті Білого дому.

"Пандемія COVID-19 продовжує створювати значні ризики для громадського здоров'я і безпеки нації. Понад 500 тис. людей у країні загинули від цієї хвороби, і вкрай важливо продовжувати боротьбу і реагувати на COVID-19 з використанням всіх можливостей федерального уряду", – обґрунтовує продовження НС Байден.

Згідно з повідомленням, надісланим Конгресу, національна надзвичайна ситуація, що набула чинності 1 березня 2020 року, має продовжитися і після 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден оголосив у країні п'ятиденний трау на пам'ять про понад 500 тис. американців, які померли від ускладнень COVID-19.

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Ми також повідомляли, що ВООЗ вважає, що коронавірус вдасться перемогти тільки в тому разі, якщо у всьому світі буде проведена вакцинація.

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