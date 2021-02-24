Русский
$ 27,9
33,88
  1. Світові новини
  2. США

США продовжили на рік режим НС через COVID-19

24 лютого, 23:04

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Байден заявив, що коронавірус продовжує становити загрозу для країни

Президент Сполучених Штатів Джо Байден направив повідомлення Конгресу про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні через пандемію COVID-19 ще на рік з 1 березня 2021 року.

Реклама

Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті Білого дому.

"Пандемія COVID-19 продовжує створювати значні ризики для громадського здоров'я і безпеки нації. Понад 500 тис. людей у країні загинули від цієї хвороби, і вкрай важливо продовжувати боротьбу і реагувати на COVID-19 з використанням всіх можливостей федерального уряду", – обґрунтовує продовження НС Байден.

Згідно з повідомленням, надісланим Конгресу, національна надзвичайна ситуація, що набула чинності 1 березня 2020 року, має продовжитися і після 1 березня 2021 року.

В тренді
"Кокаїновий рекорд" Європи: в Німеччині та Бельгії перехопили 23 тонни наркотику

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден оголосив у країні п'ятиденний трау на пам'ять про понад 500 тис. американців, які померли від ускладнень COVID-19.

Реклама

Ми також повідомляли, що ВООЗ вважає, що коронавірус вдасться перемогти тільки в тому разі, якщо у всьому світі буде проведена вакцинація.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Білий дім надзвичайна ситуація коронавірус режим нп Джо Байден COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)
Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)США
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від
Провина за Другу світову? Чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2"Економіка
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалюти
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалютиКриптовалюта
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдром
У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдромСША
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти