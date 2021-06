"Соцсеть" Дональда Трампа удалили навсегда: она прожила всего месяц

/ Фото: AFP

Команда экс-президента США Дональда Трампа удалила сайт From the Desk of Donald J Trump, который исполнял функцию его платформы для коммуникации со сторонниками.

Об этом сообщает CNBC.

Сайт Трампа запустили в прошлом месяце, на нем публиковали неформальные заявления бывшего хозяина Белого дома и другой контент, в том числе пресс-релизы и видео, после того, как его заблокировали в соцсетях.

"Это было лишь вспомогательным средством для более широких усилий, над которыми мы работаем", – говорит пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, уточнив, что портал удален навсегда.

Кроме того, раздел о блоге экс-президента убрали и с его официального сайта, который был запущен в марте.

При этом Миллер анонсировал, что его босс вернется в соцсети. Вероятнее всего, речь идет о страницах в Facebook и Instagram, которые были восстановлены в ночь на 3 июня.

Напомним, ранее стало известно о том, что Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве – он рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести.

