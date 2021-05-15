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Трамп хочет получить деньги от соцсетей за своих подписчиков – СМИ

15 мая, 21:56

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик "хочет получить выплаты наподобие лицензионных отчислений" и не рассматривает вариант получения доли в бизнесе

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политик рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести. В соцсети Twitter у экс-главы государства было почти 89 млн фолловеров.

Источник издания заявил, что Трамп "хочет получить деньги наподобие лицензионных отчислений" и не рассматривает вариант получения доли в бизнесе. В числе социальных сетей, с чьими владельцами политик вел переговоры, WSJ называет сети CloutHub и FreeSpace.

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Коллаж

Напомним, 7 января Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками. А 9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump.

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Кроме того, недавно стало известно, что надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.

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