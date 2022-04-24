Спешил в бункер? Путин в московском храме подозрительно перебирал ногами (видео)

Владимир Путин посетил пасхальное богослужение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 23 на 24 апреля президент РФ Владимир Путин приехал на пасхальное ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

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На видео, опубликованном с храма, можно увидеть, как президент РФ подозрительно перебирает ногами, как будто нервничает.

Известно, что с начала вторжения России в Украину Путин редко появляется на публике. Есть даже подозрения о том, что его уже давно не существует, а есть только толпа двойников или голограмма.

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Инциденты с Путиным

После начала войны в Украине президент РФ долго не появлялся на публике. Однако вскоре в Кремле заявили, что Путин проведет встречу с представительницами российских авиалиний.

Встречу транслировали по всем российским телеканалам, однако в видео были "странности". Вероятно оно было фейковым и снятым при помощи компьютерной графики. Когда Путин жестикулируя неумышленно пронизал рукой, якобы установленный микрофон, стало понятно, что видео фейковое.

Позже также критиковали выступление Путина в Лужниках 18 марта за то, что туда якобы отправили двойника российского президента.

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На некоторых видео видно, что Путин практически не жестикулирует. Так, на недавней встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, Путин говорит об очередных наградах военным, дает поручение увековечить память погибших, но при этом практически не шевелит правой рукой. Ею диктатор буквально вцепился в столешницу. Левая сторона тела вообще неподвижна. Кроме того, корреспонденты заметили, что у Путина на встрече с Шойгу голова снова "играла в голограмму".

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