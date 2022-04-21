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На последнем видео из Москвы Путин выглядит как урод, у него на спине горб (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 19:31
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У президента РФ серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть, говорят эксперты
Изменения во внешности Путина могут быть признаками плохого здоровья. Фото: коллаж "Сегодня"
Изменения во внешности Путина могут быть признаками плохого здоровья. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в последнее время редко появляется на публике. Многие считают, что с начала вторжения в Украину он прячется в подземном бункере на Урале.

В четверг 21 апреля российские СМИ показали встречу Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Внешность и поведение президента России во время беседы вызвали немало вопросов о его здоровье.

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Сайт "Сегодня" разбирается, что же не так с очередным официальным видео Кремля.

Лживый доклад Шойгу

Итак, президент России Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о том, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. По словам Шойгу, армии РФ осталось 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали". Однако Путин назвал нецелесообразным штурм завода в Мариуполе и приказал его отменить, чтобы "сохранить жизнь и здоровье" российских военных.

Отметим, что в докладе Шойгу были явные нестыковки, свидетельствующие о том, что министр банально врал президенту. В частности, глава Минобороны РФ заявил Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе все же остаются "более двух тысяч" украинских защитников. Тем не менее Путин назвал "завершение боевой работы по Мариуполю" успехом, с чем и поздравил главу оборонного ведомства.

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Примечательно и то, что Шойгу беседовал с Путиным, читая текст по бумажке.

Шойгу доложил Путину о том, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. Фото: скриншот
Шойгу доложил Путину о том, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. Фото: скриншот

Однако более любопытной оказалась не сама суть доклада Шойгу об очередной фейковой победе армии орков, а странный внешний вид президента России и его поведение во время беседы с министром.

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Горб на спине, тремор и рука на столе

На опубликованном российскими СМИ видео видно, что Путину сложно говорить. Его речь – тихая и прерывистая, а длинные предложения он проговаривал с трудом и явной одышкой. Создается впечатление, что во время встречи с Шойгу президенту РФ было явно не по себе.

Об этом может свидетельствовать то, как Путин сидел. Он буквально вжался в стул, ссутулившись так, что на спине появился горб. При этом президент мертвой хваткой вцепился рукой в край стола и не отпускал его на протяжении всего разговора. Можно также заметить, что нога Путина нервно дергалась под столом. Вероятно, президенту было сложно проводить встречу и не терпелось побыстрее ее завершить.

Да и сам внешний вид российского президента вызывает удивление. Из ранее подтянутого, спортивного мужчины он превратился в обрюзгшего, располневшего старика с одутловатым лицом, обвисшими щеками и внушительных размеров животом.

Проблемы с позвоночником, саркома и мозговое расстройство

Изменения во внешности могут быть признаками плохого здоровья. В частности, внезапная полнота может быть вызвана применением гормональных препаратов или следствием химиотерапии, как лечения рака.

В СМИ часто появлялась информация о том, что у Путина саркома. 8 апреля об этом же говорил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

"У Путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая у него и без того разболтана, чтобы ничего на нее не повлияло", – заявил Арестович в интервью для YouTube-канала ISLND TV.

Он также добавил, что сейчас Путин проходит курсы химиотерапии, а на его лечении сосредоточены "все усилия российской медицины".

Алексей Арестович: "На лечении Путина сосредоточены все усилия российской медицины". Фото: caliber.az
Алексей Арестович: "На лечении Путина сосредоточены все усилия российской медицины". Фото: caliber.az

О том, что Путина постоянно сопровождают, как минимум, 10 врачей, сообщалось и в журналистском расследовании издания "Проект". По данным сотрудников СМИ, чаще всего с президентом ездит онколог Евгений Селиванов.

"Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические", – информировали журналисты.

Также СМИ часто сообщали, что президент России имеет большие проблемы с позвоночником. Его не раз замечали то хромающим, то держащимся за поясницу. Сам Путин рассказывал, что упал с лошади несколько лет назад, однако журналисты утверждают, что причиной тому может быть рак позвоночника, которым Путин якобы болеет еще с 2003 года.

"Об этом знает очень узкий круг лиц, давших подписку о неразглашении информации. К 2012-му болезнь прогрессировала настолько, что Путину уже с трудом удавалось согнать с лица "маску смерти", – писал блогер Виктор Горбунов.

По данным расследователей издания "Проект", с возрастом президент России все чаще стал наведываться в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на западе Москвы, в помещение, которое один из собеседников журналистов назвал "отделением персональных врачей".

"По прибытии его встречает больничное начальство, а потом передает в руки закрепленных за президентом докторов. Одним из таких докторов, к примеру, долго был Дмитрий Вербовой, реаниматолог и автор руководства по скорой помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. Видимо, Вербовой хорошо лечил Путина – тот сделал своего медика заслуженным врачом России и замначальника своего медицинского управления", – говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что в 2016-2017 годах Путину проводили несколько серьезных операций в области спины. В 2019 году президенту РФ вновь потребовалась масштабная медицинская помощь. Тогда приехало рекордное количество медиков – сразу 13 человек, включая специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ, специалиста по травмам позвоночника Елены Денисенко и хирургов в области онкологии.

Кроме того, по информации разведки США, у Путина развивается мозговое расстройство, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами. Как отмечают разведчики, об этом им сообщили собственные источники в Кремле. По их словам, именно с ухудшением здоровья президента РФ связано его "все более беспорядочное поведение" в сочетании с "раздутой внешностью", которые мы можем видеть на видео разговора с Шойгу.

Решение российского президента о вторжении в Украину может быть вызвано ухудшением здоровья. Фото: коллаж "Сегодня"
Решение российского президента о вторжении в Украину может быть вызвано ухудшением здоровья. Фото: коллаж "Сегодня"

Обессиленное тело и слова по подсказкам

Психолог Ольга Иович, проанализировав данный ролик, так же уверена, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть.

"Опухшее лицо выглядит явно нездоровым. Поза, в которой он сидит в кресле, показывает, что его тело обессилено. Путин вцепился рукой в стол и иногда двигает головой, пытаясь напрячь голову и руку, так как ему не хватает сил поддерживать в тонусе все мышцы корпуса тела, чтобы выглядеть увереннее", – говорит "Сегодня" Иович.

Психолог также обратила внимание, что Путин бесконтрольно двигал ногой под столом.

"Это может свидетельствовать, что мышцы ног обессилены, им не хватает энергии, которую Путин направил на голову и руку. Путину явно некомфортно находится за столом, как бы он ни пытался демонстрировать уверенность", – говорит она.

В то же время психолог заметила, что, разговаривая с министром обороны, Путин был неестественно спокоен.

"Как правило, во время разговора о войне руководители и военные ведут себя иначе. Сидят прямо, смотрят сосредоточено, говорят четко. Именно так вел себя Шойгу во время разговора с президентом. Путин же был слишком обездвижен, при этом не было сосредоточенности в его взгляде, глаза бегали, речь была несвязной в отличии от того, как он вел себя ранее. Складывается впечатление, что он говорил слова по чьим-то подсказкам", – подытожила Иович.

Ольга Иович: "У Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть"
Ольга Иович: "У Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть" / Фото: Facebook

Царь не настоящий?

В то же время в Сети заподозрили, что видео встречи Путина и Шойгу в Москве могло быть фейковым. Интернет-пользователи обратили внимание, что голова Путина на видео двигается отдельно от тела, что может свидетельствовать о том, что ролик – некачественно смонтированный продукт пропаганды.

"У Путина на встрече с Шойгу голова опять "в голограмму играла". Чуваки, да купите уже нормальный хромакей и наймите адекватного режиссера монтажа", – пишет Telegram-канал "Труха".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в начале марта в Кремле выпустили видео, на котором Владимир Путин встречается с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве. Украинские эксперты обратили внимание на то, что видео было фейком, созданным с применением технологии хромакей (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).

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