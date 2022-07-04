Спешит к Путину? Папа Римский планирует съездить в Москву

Папа Римский может приехать к Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Папа Римский Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев по окончании визита в Канаду, запланированного на 24-30 июля. По его словам, сначала он хотел бы поехать в столицу России.

Об этом сообщает Reuters.

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Понтифик отметил, что хотел бы посетить обе столицы.

"После того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", – сказал Папа Римский Франциск.

Он добавил, что Ватикан уже контактировал по данному вопросу с российской и украинской сторонами.

Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

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"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Держитесь! Мы с вами!" А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!" – сказал Папа.

Слова "Христос Воскрес" он произнес на украинском языке.

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

Несмотря на острую критику Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялось в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

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Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск сказал украинскому мальчику, сбежавшему от войны в Италию, что он хотел бы посетить Украину, но следует дождаться подходящего мгновения.