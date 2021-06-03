Способствовал беспорядкам и уважает Лукашенко: Протасевич во всем "признался" (видео)

Задержанный экс-главред NEXTA как по писаному рассказал все, что от него хотели бы слышать белорусские власти

Роман Протасевич. Скрин видео

Бывший главред Telegram-канала NEXTA, задержанный в Минске Роман Протасевич заявил в интервью государтсвенному каналу Беларуси, что полностью признает свою вину в организации массовых беспорядков и теперь "хочет исправить свои ошибки.

Интервью с задержанным вышло на канале ОНТ.

Отвечая на вопрос журналиста Протасевич сказал, что пошел на интервью добровольно и чувствует себя прекрасно, а также готов, что его будут осуждать его "бывшие соратники".

Основное из интервью Протасевича

Признал вину в призывах к беспорядкам и "хаосу в Минске".

"Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа. Я сразу в полном объеме признал свою вину по организации массовых несанкционированных акций... Призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки и по сути три дня Минск жил в хаосе".

Намекнул, что оппозицию и беспорядки спонсирует "Запад" и какие-то спецслужбы.

"Чем больше я старался не сунуть нос не в свое дело, чем больше я старался не думать о том, откуда и какие деньги идут, какие спецслужбы влият на то, что происходит. Чем меньше я старался об этом думать, тем хуже все становилось".

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В предательстве подозревает сотрудника штаба Светланы Тихановской Даниила Богдановича, с которым у него был конфликт, а самой якобы Тихановской платят Литва и Польша.

"Литве и Польше выгодно содержать Латушко и Тихановскую", – в частности сказал Протасевич.

С помощью чата "Хата" координировались протесты по Беларуси, но не причастен к телеграм-каналу "Черная книга Беларуси", в чем уже "призналась" его девушка Софья Сапега.

"Скажем так, это (Хата". – Ред.) в принципе был основной чат администраторов крупнейших Telegram-каналов. Именно там, действительно, происходили обсуждения предстоящих акций. Там происходило планирование, работа над повесткой".

Протестов больше не будет, а созывались они, чтобы вызвать санкции "необходимые для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее", что приведет к "голодным бунтам".

"Сейчас уличных протестов нет, и их явно не будет. Просто, опять же, почему двигаются те же санкции. Понятно, что это в принципе инструмент политического давления... Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицы. Это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей".

Если верить интервью, Протасевич уважает Лукашенко, а критиковал его, просто потому, что был журналистом, и вообще, критика непризнанного президента Беларуси – "попытки давления". Он также отметил, что Лукашенко всегда "поступал как человек со стальными яйцами".

"Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Но я всю жизнь был журналистом. Чем больше я стал втягиваться в политическую работу, тем больше мне хотелось оттуда бежать. Я понимал, что вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, были попыткой давления".