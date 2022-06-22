США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве

США сделали путину предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападение на одного из членов НАТО будет расцениваться, как нападением на всех участников Альянса. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг Литвы.

"Наши обязательства по НАТО, в частности наши обязательства по пятой статье НАТО — условию, что нападение на одного (члена НАТО – Ред.) будет нападением на всех — эти обязательства со стороны Соединенных Штатов являются железными", – сказал он.

Также Прайс отметил, что США поддерживаются всех союзников по НАТО и поддерживают Литву.

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Он также подчеркнул, что Америка "приветствует беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими государствами против РФ.

Что этому предшествовало

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России. После этого временного поверенного в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД России.

После остановки Литвой транзита российских грузов в Калиниград, в город прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев. Там он провел совещание по вопросам национальной безопасности, на котором выступил с угрозами для литовского народа. "Россия в ближайшее время ответит на ограничение транзита через Литву в Калининградскую область. Последствия российских ответных мер окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", – заявлял Патрушев.