США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві

США совершили путину предупреждение / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад на одного з членів НАТО розцінюватиметься як напад на всіх учасників Альянсу. Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс коментуючи ситуацію, що склалася довкола Литви.

"Наші зобов'язання щодо НАТО, зокрема наші зобов'язання за п'ятою статтею НАТО – умовою, що напад на одного (члена НАТО. – Ред.) буде нападом на всіх, – ці зобов'язання з боку Сполучених Штатів є залізними", – сказав він.

Також Прайс зазначив, що США підтримують всіх союзників по НАТО і Литву зокрема.

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Він також наголосив, що Америка "схвалює безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими державами проти РФ.

Що цьому передувало

Литовські залізниці з 18 червня припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії. Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Після цього тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене викликали до МЗС Росії.

Після зупинки Литвою транзиту російських вантажів до Калінінграда, у місто прибув секретар Ради безпеки РФ Сергій Патрушев. Там він провів нараду з питань національної безпеки, на якій виступив з погрозами на адресу литовського народу. "Росія найближчим часом відповість на обмеження транзиту через Литву в Калінінградську область. Наслідки російських заходів у відповідь вплинуть на населення Литви", - заявив Патрушев.