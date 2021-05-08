США и Европа снимают санкции с Ирана? Рухани заявил об успехах в переговорах

Западные страны пока не прокомментировали смелое заявление президента Ирана о конце санкционных войн

Иран оптимистично настроен по поводу переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года и ждет снятия санкций.

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на президента страны Хасана Рухани, передает Reuters.

По словам Рухани, осталось согласовать только детали, однако от официальных лиц США или других сторон соглашения подтверждений словам иранского лидера пока не последовало.

"Мы достигли точки, когда американцы и европейцы открыто заявляют, что у них нет другого выбора, кроме как отменить санкции и вернуться к (ядерной сделке), и что почти все основные санкции сняты, и переговоры по некоторым деталям продолжаются", - заявил Рухани, не вдаваясь в подробности.

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Как известно, представители США вернулись в Вену на этой неделе для проведения четвертого раунда непрямых переговоров с Ираном о возобновлении соблюдения соглашения, от которого бывший президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, что побудило Иран начать нарушать его условия примерно через год.

Суть соглашения заключалась в том, что Иран обязался предпринять шаги по сворачиванию своей ядерной программы, чтобы затруднить получение расщепляющегося материала для ядерного оружия в обмен на освобождение от санкций США, ЕС и ООН. Тегеран отрицает амбиции в области создания ядерного оружия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил ранее, что Соединенные Штаты обязаны помочь возобновить ядерную сделку после того, как президент США Джо Байден заявил, что неясно, насколько серьезно Тегеран относится к переговорам по соглашению.