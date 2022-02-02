США и НАТО отказали России закрыть дверь для Украины

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В испанской газете El Pais опубликовали полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения Российской Федерации по "гарантиям безопасности".

Речь идёт о двух документах на английском языке.

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"Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры доверия – прим. ред.) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – отмечается в ответе.

В документах отмечается, что США готовы обсудить с Россией обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. При этом США готовы обсуждать вопросы "неделимости безопасности и их интерпретации", а также рассмотреть возможность подписания с РФ документа по "вопросам безопасности".

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