Глава Пентагона едет в Европу обсудить с союзниками по НАТО агрессию РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин в этом месяце отправится в Европу для обсуждения с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины.
Об этом сообщает "Голос Америки".
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Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса 16-17 февраля.
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"Министр обороны Остин отправится в Европу в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях недоразумений с Россией по поводу Украины", — говорится в сообщении.
Угроза вторжения
- Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной, где уже собралось более 100 тысяч военных.
- СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- По прогнозам ряда экспертов, эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах – то есть после того, как закончатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- По данным телеканала CNN, Россия может начать боевые действия в Украине, введя войска под чужим флагом.
- Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.