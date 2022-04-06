США не хотят развязывать третью мировую войну – Псаки

США против того, чтобы их втягивали в войну / Фото: Коллаж: Сегодня

США не собираются давать военный ответ России в связи с зверствами в Буче, которые устроили российские оккупанты. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Корреспондент CBS и "президент Ассоциации корреспондентов Белого дома" Стивен Портной поинтересовался у Псаки, почему США и партнеры никак не отреагировали на убийства мирных жителей в Киевской области.

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"Я думаю, что цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией. Сделать все, чтобы привлечь их к ответственности, предоставить военную помощь украинскому народу. Но не в наших интересах, чтобы мы были в войне с Россией", – сказала она.

Также она отметила, что США продолжают собирать доказательства и продолжат поддерживать Украину и Совет ООН по правам человека в связи с возможным судебным разбирательством по делу о военных преступлениях.

Позиция США