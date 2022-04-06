США не хочуть розв'язувати третю світову війну

США проти того, щоб їх втягували у війну / Фото: Колаж: Сьогодні

США не збираються давати військову відповідь Росії у зв'язку із звірствами у Бучі, які влаштували російські окупанти. Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Кореспондент CBS та "президент Асоціації кореспондентів Білого дому" Стівен Портной поцікавився у Псакі, чому США та партнери ніяк не відреагували на вбивства мирних жителів у Київській області.

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"Я думаю, що мета президента у тому, щоб приймати рішення, які відповідають інтересам США та американського народу, а саме не вступати у війну з Росією. Зробити все, щоб притягнути їх до відповідальності, надати військову допомогу українському народу. Але не в наших інтересах, щоб ми були у війні з Росією", – сказала вона.

Також вона зазначила, що США продовжують збирати докази та продовжать підтримувати Україну та Раду ООН з прав людини у зв'язку з можливим судовим розглядом у справі про військові злочини.

Позиція США