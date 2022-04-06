США не хочуть розв'язувати третю світову війну

США проти того, щоб їх втягували у війну / Фото: Колаж: Сьогодні
США не збираються давати військову відповідь Росії у зв'язку із звірствами у Бучі, які влаштували російські окупанти. Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Кореспондент CBS та "президент Асоціації кореспондентів Білого дому" Стівен Портной поцікавився у Псакі, чому США та партнери ніяк не відреагували на вбивства мирних жителів у Київській області.
"Я думаю, що мета президента у тому, щоб приймати рішення, які відповідають інтересам США та американського народу, а саме не вступати у війну з Росією. Зробити все, щоб притягнути їх до відповідальності, надати військову допомогу українському народу. Але не в наших інтересах, щоб ми були у війні з Росією", – сказала вона.
Також вона зазначила, що США продовжують збирати докази та продовжать підтримувати Україну та Раду ООН з прав людини у зв'язку з можливим судовим розглядом у справі про військові злочини.
Позиція США
- Насправді із президентом Росії практично щодня розмовляють світові лідери, але він не збирається до них дослухатися. За даними газети Bild, 12 березня понад чотири години вів бесіду з Путіним канцлер ФРН Олаф Шольц. Але припинення військових дій так і не сталося.
- При цьому все частіше чуємо розмови, що міжнародний злочинець Путін не зупиниться на одній Україні. Наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що наступна у черзі на напад – Литва.
- Байден днем раніше завив, що всілякими способами намагається уникнути Третьої світової війни, але захищати інтереси країн-членів НАТО все ж таки буде.