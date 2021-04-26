США отдадут другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Администрация Джо Байдена решила поделиться с другими странами вакциной – к концу лета им будет хватать закупленных доз для вакцинации всего населения

США передумали не делиться с миром закупленными вакцинами от COVID-19 и готовы уже в ближайшие месяцы экспортировать в другие страны 60 млн доз препарата от AstraZeneca.

Об этом, как сообщает Associated Press, заявили в Белом доме.

"США рассматривают варианты передачи доз вакцины AstraZeneca другим странам по мере их появления", – сказал координатор Белого дома по вопросам сдерживания пандемии COVID-19 Джефф Зиентс

Он напомнил о том, что вакцина этого производителя не используется на территории Соединенных Штатов, но и кроме этого в стране разрешено применение трех других вакцини – Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

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На сегодняшний в стране как минимум одну дозу вакцины получили 53% всего взрослого населения, а также ожидается, что к началу лета запасов вакцины хватит, чтобы вакцинировать всю страну целиком.

Всего на складах в США имеется около 10 млн доз вакцины AstraZeneca – в ближайшие несколько недель завершится их проверка качества. Кроме того, еще 50 млн доз находятся на различных стадиях производства и могут быть готовы к отправке в мае и июне.

По словам Зиентса, США еще окончательно не решили, каким именно странам помогут с вакцинами. Как известно, Канада и Мексика уже обратились к администрации Байдена за помощью.

Напомним, что на этих выходных в США снова разрешили применять вакцину Johnson & Johnson среди людей в возрасте 18 лет и старше.

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