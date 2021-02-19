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США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

19 февраля, 16:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Америка готова пожертвовать деньги на вакцину для других стран, но свои дозы давать не будет

Несмотря на то, что США присоединились к международному механизму доступа к вакцинам COVAX, администрация президента Джо Байдена не пожертвует ни одну вакцину для бедных и развивающихся стран, пока не будет вакцинировано большинство жителей Америки.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома.

"В настоящее время мы не можем поделиться вакциной – мы сосредоточены на вакцинации в Америке и делаем прививки здесь. Но мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX, увеличить темпы вакцинации во всем мире, а также определить сроки когда в США будет достаточное количество вакцинированного населения, чтобы ​​мы могли пожертвовать излишки вакцины", – сказал чиновник.

В то же время, по данным журналистов, на сегодняшнем виртуальном саммите "Большой семерки" Байден объявит о выделении 4 млрд долларов на помощь по закупке вакцин для 92 бедных и развивающихся стран посредством COVAX.

Эти деньги будут разделены поровну: на субсидирование закупки вакцин и на расширение объемов производства и поставки вакцин в течение ближайших двух лет. При этом первые 500 млн могут быть перечислены уже в самое ближайшее время.

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В Белом доме надеются, что примеру Соединенных Штатов последуют и другие развитые страны, поскольку по примерным оценкам для реализации COVAX понадобится 15 миллиардов долларов.

Напомним, что Украина тоже является участницей COVAX. Вакцин, которые наша страна получит по этой программе, должно хватить для иммунизации 8 миллионов украинцев.

Видео: Сегодня

Первая партия вакцины должна была поступить еще 15 февраля, но поставка препарата сорвалась. В то же время, западные СМИ пишут, что первые поставки начнутся лишь в конце месяца.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США Белый дом вакцинация вакцина коронавирус Джо Байден COVID-19 COVAX
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