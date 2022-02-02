США отправляют войска в Европу из-за угроз от России

Дополнительный военный контингент США отправится в Европу в ближайшие дни / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

Ожидается, что войска будут развернуты "в ближайшие дни", сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

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По словам чиновников, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за скопления войск России вблизи Украины.

Как ожидается, Пентагон объявит, что тысячи американских военнослужащих будут дополнительно направлены в Европу. По словам источников, развертывание будет включать примерно 2 тысячи американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Также США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут востребованы силы реагирования НАТО.

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Зеленский опасается большой войны в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны в Европе.

По словам Зеленского, желающих захватить часть украинской территории ожидают высокие риски.

"Теперь оккупации какого-то города или территории не будет, а будет, к сожалению трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. Потому я откровенно говорю, что это не будет война Украины с Россией. Это будет война в Европе полномасштабная", – заявил он.

Путин выдвинул ультиматум по Украине, но Запад отказал

Конфликт между Украиной и Россией начал обостряться в преддверии переговоров Кремля с США о гарантиях безопасности. Россия стянула к границе с Украиной стотысячную армию.

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12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности. Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

В свою очередь Владимир Путин пожаловался, что американская сторона так и не дала ответ на главной вопрос – гарантии нерасширения НАТО.