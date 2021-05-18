Байден объявил о начале экспорта COVID-вакцин: США поделятся 80 млн доз

Помимо ранее заявленных 60 млн доз препарата компании AstraZenaca, Соединенные Штаты также готовы отправить на экспорт Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Соединенные Штаты намерены отправить за границу 80 млн доз вакцин от коронавируса в течение следующих шести недель. Помимо ранее обещанной AstraZenaca, на экспорт также отправят 20 млн доз произведенных в США препаратов для вакцинации компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает CNN.

По словам главы Белого дома, таким образом Соединенные Штаты экспортируют больше вакцины, чем любая другая страна.

"Мы должны помогать бороться с болезнью во всем мире, чтобы оставаться в безопасности здесь, дома...Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что это составит 13% от всех объемов вакцины, которая будет произведена в США по состоянию на конец июня.

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Намерения США уже приветствовал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, жителям США, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, уже разрешили не носить маски и не придерживаться социальной дистанции.

Как известно, США лидируют в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса. Еще 18 апреля эта страна перешагнула отметку в 200 млн человек, принявших хотя бы одну дозу вакцины.