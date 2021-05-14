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Рай для вакцинированных в США – отменили маски и дистанцию

14 мая, 00:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американские власти разрешили жителям вернуться к прежнем жизни, но ограничения останутся в транспорте, больнице и тюрьмах

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Жителям США, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, разрешили не носить маски и не придерживаться социальной дистанции.

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Об этом сообщает ABC.

"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Любой вакцинированный человек может участвовать в больших и малых мероприятиях в помещении или на открытом воздухе без маски и без физического дистанцирования", – заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски на брифинге 13 мая.

Однако в больницах, домах престарелых, тюрьмах, а также транспорте – автобусах, поездах и самолетах – маску носить придется даже вакцинированным.

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В CDC объяснили, что такое решение было принято исходя из научных данных о том, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть. Однако регулятор допустил, что в случае ухудшения ситуации эти рекомендации могут меняться.

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Напомним, что в штате Огайо решили разыграть пять миллионов долларов среди тех, кто принял хотя бы одну дозу одобренной в США вакцины.

Как известно, США лидируют в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса. Еще 18 апреля эта страна перешагнула отметку в 200 млн человек, принявших хотя бы одну дозу вакцины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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