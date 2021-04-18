Українська
$ 27,96
33,46
  1. Мировые новости
  2. США

США поражают темпами вакцинации: ввели более 200 млн доз вакцины от COVID

18 апреля, 02:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Соединенных Штатах вакцинируют более 3 млн человек в день, полностью вакцинированы четверть граждан

В Соединенных Штатах по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса получили уже около 128 миллионов человек (38,5% граждан), всего введено 202 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

При этом около 24% населения США – почти 81 миллион человек – получили две дозы, то есть полностью вакцинированы.

В среднем за семь дней темпы вакцинации в США составляют около 3,3 миллиона доз в день.

Общее количество введенных вакцин на данный момент составляет 202 282 923 дозы.

В тренде
Вакцина есть, а пациентов нет. В Австралии вакцинация от COVID-19 под угрозой
Реклама

Напомним, в Австралии желающих вакцинироваться меньше, чем завезенной в страну вакцины – люди боятся после сообщений о негативных последствиях после вакцины AstraZeneca.

Тем временем в Украине стартовала вакцинация сотрудников МВД, в общем же темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за все время был вакцинирован 445 861 человек. При этом две дозы по-прежнему получили только пять человек.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцинация коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в УкраинуСША
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь Байдена
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь БайденаСША
Генерал США оценил вероятность нападения России на Украину
Генерал США оценил вероятность нападения России на УкраинуСША
Месть США. В России ввели новые санкции против американцев
Месть США. В России ввели новые санкции против американцевРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять