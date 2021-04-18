США вражають темпами вакцинації: ввели понад 200 млн доз вакцини від COVID

У Сполучених Штатах вакцинують понад 3 млн людей на день, повністю вакциновано чверть громадян

У Сполучених Штатах щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже близько 128 мільйонів людей (38,5% громадян), загалом введено 202 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань.

При цьому близько 24% населення США – майже 81 мільйон людей – отримали дві дози, тобто повністю вакциновані.

У середньому за сім днів темпи вакцинації в США становлять близько 3,3 мільйона доз на день.

Загальна кількість введених вакцин на цей момент становить 202 282 923 дози.

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Нагадаємо, в Австралії бажаючих вакцинуватися менше, ніж завезеної в країну вакцини- люди бояться після повідомлень про негативні наслідки після вакцини AstraZeneca.

Тим часом в Україні стартувала вакцинація співробітників МВС, загалом же темпи вакцинації залишають бажати кращого – за весь час було вакциновано 445 861 людина. При цьому дві дози, як і раніше, отримали тільки п'ятеро людей.

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