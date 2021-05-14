Рай для вакцинованих в США – скасували маски і дистанцію

Американська влада дозволила жителям повернутися до колишнього життя, але обмеження залишаться в транспорті, лікарні і в'язницях

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Жителям США, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу, дозволили не носити маски і не дотримуватися соціальної дистанції.

Реклама

Про це повідомляє ABC.

"Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що перестали робити через пандемію. Будь-яка вакцинована людина може брати участь у великих і малих заходах в приміщенні або на відкритому повітрі без маски і без фізичного дистанціювання", – заявила глава Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі на брифінгу 13 травня.

Однак в лікарнях, будинках для людей похилого віку, в'язницях, а також транспорті – автобусах, поїздах і літаках – маску носити доведеться навіть вакцинованим.

У CDC пояснили, що таке рішення було прийнято виходячи з наукових даних про те, що вакцинація знижує ризик зараження і передачі вірусу, а не тільки запобігає важкому перебігу COVID-19 і смерті. Однак регулятор допустив, що в разі погіршення ситуації ці рекомендації можуть змінюватися.

Реклама

Нагадаємо, що в штаті Огайо вирішили розіграти п'ять мільйонів доларів серед тих, хто прийняв хоча б одну дозу схваленої в США вакцини.

Як відомо, США лідирують у світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Ще 18 квітня ця країна перетнула позначку в 200 млн осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу