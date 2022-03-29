США подозревают, что РФ пошла на переговоры с Украиной для отвода глаз

Энтони Блинкен рассказал про переговоры между Россией и Украиной / Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем". Все из-за того, что Соединенные Штаты не видят признаков серьезности со стороны России.

Об этом пишет Европейская правда.

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"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.

Заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть для того, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей.

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", – сказал Блинкен.

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Госсекретарь США призвал Россию прекратить агрессию, прекратить огонь, отвести свои силы и вести переговоры.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден выступил после встречи с украинскими представителями в Варшаве. Он заявил, что все демократии мира обязаны поддерживать Украину в борьбе с Россией и США не остановят предоставление помощи нашей стране.

"Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Этот человек (Путин) не может остаться при власти", – так президент США завершил свою речь в Варшаве.

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