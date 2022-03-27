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"Путин не может оставаться у власти". В США объяснили заявление Байдена

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27 марта, 15:15
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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что слова президента США не так поняли и о стратегии смены режима РФ речи не шло
Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти
Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии для смены режима в Российской Федерации. Слова президента Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", неправильно поняли.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Израиль, пишет ВВС.

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Он отметил, что высказывание Байдена не было призывом свергнуть Путина или какими-либо планами США по поводу президента страны-оккупанта.

"Я думаю, что президент, Белый дом минувшей ночью сказали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо другого", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что никакой стратегии по поводу смены режима РФ у США не было.

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"Как вы знаете, и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь , за русским народом", - заявил он.

Что сказал Байден?

Президент США Джо Байден выступил после встречи с украинскими представителями в Варшаве. Он заявил, что все демократии мира обязаны поддерживать Украину в борьбе с Россией и США не остановят предоставление помощи нашей стране.

"Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Этот человек (Путин) не может остаться при власти", – так президент США завершил свою речь в Варшаве.

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