Украина никогда не станет победой для России – Байден

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"Украина никогда не станет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте", – так президент США завершил свою речь в Варшаве.
Дополняется…
"Украина никогда не станет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте", – так президент США завершил свою речь в Варшаве.
Дополняется…
Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.Герої не вмирають!