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СЬОГОДНІ Світові новини США

Україна ніколи не стане перемогою для Росії – Байден

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26 березня, 19:48
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США підтримуватимуть Україну до кінця
Виступ Байдену у Варшаві. Фото Reuters/Сьогодні
Виступ Байдену у Варшаві. Фото Reuters/Сьогодні

Усі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією, й США не зупинять надання допомоги нашій країні.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві.

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"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитись при владі", – так президент США завершив свою промову у Варшаві.

Також Байден розповів про кроки, які має зробити Європа:

  • відмовитись від російського газу;
  • подолати корупцію із Кремля;
  • бути єдиними сьогодні, завтра та завжди.

Переговори

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Літаки Літаки
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3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
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